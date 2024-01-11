Появившийся на "голой" вечеринке в одном носке рэпер Vacio может отправиться в армию весной

Рэпер Vacio, появившийся на скандальной вечеринке Ивлеевой в одном носке, может отправиться служить в армию уже весной, сообщает Telegram-канал SHOT. Исполнитель решил искупить свою вину, отдав долг Родине.

Ранее мы писали, что рэперу вручили повестку в военкомат.

"Сотрудники уже доставляли музыканта в московский военкомат Савеловского района, где его осмотрела медкомиссия и ему вручили повестку", - пишет SHOT.

Vacio (Николай Васильев) хочет доказать, что не имеет отношения к ЛГБТ. В России движение признано экстремистским и запрещено.

Отметим, что ранее скандальную вечеринку Ивлеевой признали "пропагандой ЛГБТ", а Васильев, пришедший на мероприятие в одном носке, попал под арест на 15 суток и был оштрафован на 200 тыс. рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Во второй же раз его задержали за мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти.

К слову, 25-летний рэпер имеет "медотвод" от армии. Но, как утверждает исполнитель, если врачи дадут ему разрешение, то он готов служить и отправится в часть уже во время весеннего призыва, который стартует 1 апреля.