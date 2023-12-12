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"Стала костью в горле": Люся Чеботина уверена, что против нее "организовали травлю"

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Люся Чеботина
Люся Чеботина. Фото: instagram.com/lusia_chebotina

Российская певица Люся Чеботина высказалась о "травле" в СМИ и соцсетях. Исполнительница хита "Солнце Монако" заявила в Instagram, что ее кто-то "искусственно топит", передает NUR.KZ.

Люся Чеботина заявила в Instagram, что последние полгода против нее идет, как она сама называет это, "закуп".

Певица убеждена, что ее имя слишком часто мелькает в заголовках - по ее словам, она часто узнает новые подробности о себе и своей жизни из СМИ, комментариев и разного рода видео.

"Пишется то, чего я не делала и не говорила, либо вырываются мои фразы из контекста и преподносятся совершенно под другим, негативным углом.

Монтируются фейковые видео из моих высказываний и преподносится все совершенно не так, как было на самом деле. Даже видео с выступлений монтируют так, будто я пою под плюс…", - пишет Чеботина.

Артистка напомнила, что "все в этом мире возвращается: добро добром, а зло - злом". Люся также выразила надежду, что ее слушатели не верят в кривотолки вокруг ее имени.

"Просто я и подумать не могла, что кому-то вообще в голову придет искусственно кого-то топить.

Так вот пусть те, кто занимается этой «травлей», сколько угодно закупают комментарии и статьи против меня, но по итогу мы все все равно получим то, что отдаем и излучаем!

У кого-то я похоже стала костью в горле", - заключила российская певица.

Многие из ее подписчиков, однако, посыл Чеботиной попросту не поняли. По их словам, они не заметили той "травли", о которой она пишет. Некоторые даже посоветовали ей "снять звезду".

"Проще будь, звездочку сними и все", "Мне вообще про тебя никакие новости ни разу не попадались в принципе. Откуда вы все это берете", "Вы не супер звезда, вас активно продвигали конечно, но на лицо явная звездная болезнь, огромное самомнение, заблуждения", "Все началось с шубы из рыси", - пишут в комментариях Люсе.

Недавно Чеботина отвечала на сравнения с Лободой и заявила, что у нее никогда не было спонсоров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2050454-stala-kostyu-v-gorle-lyusya-chebotina-uverena-chto-protiv-nee-organizovali-travlyu/

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