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"Неужели совести хватило?": Люсю Чеботину раскритиковали за шубу из натурального меха

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Люся Чеботина
Люся Чеботина. Фото: instagram.com/lusia_chebotina

Люся Чеботина подверглась критике подписчиков-зоозащитников. Исполнительница хита "Солнце Монако" опубликовала фото, на котором демонстрирует шубу из рыси, передает NUR.KZ.

Защитники животных остались недовольны последней публикацией Люси Чеботиной в Instagram. Певица эффектно позировала в коротком топе и черных кожаных штанах. Завершила образ шубка из меха рыси.

"Чувствую себя отлично", - подписала Люся.

Натуральный мех на теле Чеботиной явно разозлил многих. Свое недовольство сотни подписчиков певицы выразили в комментариях.

"Печально, что такие популярные люди выбирают не продвижение гуманного отношения к животным, а шубу из натурального меха", "Жалко-то рысь!", "Отвратительный пример будущим поколениям", "Неужели совести хватило?", "Хотела написать, какая шикарная красотка, а почитала про рысь и как-то писать про красоту перехотелось", - пишут пользователи Сети под публикацией.

Гневных комментариев оказалось столько, что Люсе пришлось отвечать. Артистка, однако, продолжила защищать свой выбор верхней одежды.

"Уважаемые защитники животных в комментариях под моим постом. У вас кожаная обувь и сумки. Вы ездите на шашлык и любите борщ с мясом. Не стоит лицемерить, отказывайтесь тогда от всего выше перечисленного", - написала в истории Instagram Чеботина.

Напомним, весной поклонники раскритиковали образ Люси Чеботиной для премии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2046784-neuzheli-sovesti-hvatilo-lyusyu-chebotinu-raskritikovali-za-shubu-iz-naturalnogo-meha/

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