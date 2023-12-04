"У меня никогда не было спонсора": Люся Чеботина ответила на сравнения с Лободой

После выступления на одной из российских премий исполнительнице хита "Солнце Монако" пришлось отвечать на сравнения со Светланой Лободой в Instagram, передает NUR.KZ.

Люся Чеботина стала одним из лауреатов "Песни года - 2023". Певица опубликовала целый ряд постов, посвященных этому. Одним из них стало небольшое видео с выступления Чеботиной на премии, снятое из зала.

В комментариях пользователи начали активно комментировать голос и стиль исполнительницы хита "Солнце Монако". Один из пользователей сравнил ее с Лободой.

"В чем отличие нашей (российской - прим. ред.) эстрады от американской. В Америке ты пашешь и живешь на свои деньги, здесь же пришли и сказали "вон Лобода уехала, нам нужна певица, и ты будешь петь". И жаль, что многое на бюджетные деньги", - гласит комментарий.

Это заявление Чеботина не могла пропустить мимо - она решила ответить хейтеру.

"Вопрос, с чего вы взяли, что тут иначе? В моем случае, как в Америке, пашешь и живешь на свои деньги. Всю свою карьеру я вкладываюсь САМА! В себя и в свою карьеру) И у меня никогда не было продюсера, инвестора или спонсора", - написала певица.

Светлана Лобода покинула Россию на фоне военного конфликта в Украине. Возможность возвращения в РФ артистка полностью исключает.

Люся Чеботина же недавно угодила в скандал с зоозащитниками - те раскритиковали ее выбор шубы из натурального меха.