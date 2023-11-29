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Выступивший в Алматы 50 Cent вызвал негодование казахстанцев постом в соцсети

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50 Cent
50 Cent. Фото: instagram.com/50cent

Известный американский рэпер и актер 50 Cent, выступивший накануне в Алматы, разочаровал казахстанцев своим постом в соцсети, который написал после концерта, передает NUR.KZ.

Концерт мировой звезды состоялся в Almaty Arena 28 ноября. Зрители, пришедшие на шоу, танцевали под полюбившиеся хиты нулевых Candy Shop, P.I.M.P, In da club, Ayo Technology и не могли сдержать своего восторга.

После концерта артист написал пост в своей ленте, что расстроило и даже разозлило некоторых его подписчиков из Казахстана.

"Алматы, Казахстан, было зажигательно. Если бы не фильм "Борат", вы бы не поняли, о чем я говорю. Я глобален", - отметил он под фото, которые разместил в карусели.

Напомним, 3 года назад фильм "Борат 2" обвинили в расизме и запустили против него петицию. Его создатель объяснил, почему выбрал именно Казахстан для своего фильма. А позже комик Саша Барон Коэн заявил, что больше не будет снимать фильмы про Бората.

"Борат не казах. Не надо ассоциировать Казахстан с Боратом", "Зачем про Бората, нормально же общались", "Казахстан имеет богатую и разнообразную экономику, которая выходит далеко за рамки стереотипов, изображаемых в популярных СМИ", "Борат не имеет никакого отношения к Казахстану!", "Про Бората было лишнее!", "Мы не Борат. Мы Казахстан с богатой культурой и экономикой", - высказались возмущенные пользователи соцсети.

Отметим, что пост рэпера, по-видимому, удивил также и популярного артиста Busta Rhymes. Он оставил смайлики "взрыв мозга", обозначающие замешательство и шок.

По информации на сайте Almaty Arena, где проходил концерт рэпера, 50 Cent (настоящее имя Кертис Джеймс Джексон III) – один из самых влиятельных и успешных музыкальных артистов своего поколения.

Его карьера началась с публикации альбома Get Rich or Die Tryin в 2003 году, который мгновенно стал платиновым и установил новые стандарты в индустрии хип-хопа.

С тех пор 50 Cent выпустил несколько платиновых альбомов, включая The Massacre, Curtis и Animal Ambition, а также стал известным актером благодаря своей роли в культовых картинах и сериалах.

The Final Lap Tour – это последний мировой тур артиста.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2048197-vystupivshiy-v-almaty-50-cent-vyzval-negodovanie-kazahstantsev-postom-v-sotsseti/

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