"Присвоил наши с мужем деньги": Ерке Есмахан рассказала, что намерена обратиться в суд

Казахстанская певица Ерке Есмахан рассказала подписчикам в соцсети, что намерена обратиться в суд, чтобы наказать человека, присвоившего их с мужем деньги, передает NUR.KZ.

Ранее Ерке шокировало заявление о ее "ложной" беременности. Одна из пользовательниц Сети решила, что артистка вовсе не беременна, а якобы просто хайпует.

Ерке посоветовали не оставлять безнаказанными таких хейтеров и обратиться в суд.

"Ой, зачем я буду тратить на это время. Они написали, потом поняли свою ошибку, теперь уже перестали. Это стало уроком для других. У меня нет никакого желания мстить. Я же добрая", - отметила певица.

Однако есть один случай, разобраться в котором Ерке и Raim решили по закону.

"Хотели решить по-доброму, но в суд все-таки придется обратиться. Есть один человек, считающий себя мужчиной, но не имеющий гордости, который присвоил наши деньги, заработанные честным трудом.

Другого выхода нет, придется этот вопрос решить таким путем, ведь воровство ни к чему хорошему не приводит. Он признался адвокату, что украл приличную сумму, но все еще не вернул деньги", - написала она.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Напомним, Ерке Есмахан ответила на усмешки по поводу разницы в возрасте с мужем.