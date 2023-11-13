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38-летняя Ерке Есмахан ответила на усмешки по поводу разницы в возрасте с мужем

Опубликовано:

Ерке Есмахан и Raim
Ерке Есмахан и Raim. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская певица Ерке Есмахан, ожидающая второго малыша, ответила на вопросы своих подписчиков в Instagram. Артистка, которая старше мужа на 12 лет, рассказала, зависит ли счастье от возраста супругов, передает NUR.KZ.

Ерке вновь провела рубрику "вопрос-ответ" и пообщалась с подписчиками.

"Что скажете тем, кто говорит, что вы вышли замуж за парня младше себя", - гласит один из вопросов.

"Ничего не скажу. Вы видите, какой ужас творится в некоторых семьях в нашем Казахстане и во всем мире. Сколько женщин и детей страдают от мужчин-тиранов.

Как же вы до сих пор не поймете, что счастье или несчастье в семье не зависит от возраста супругов. Сколько мужчин средних лет, казалось бы, уже набравшихся мудрости, ломают судьбы женщинам, лишают их жизни.

То, как мужчина будет ценить, лелеять свою женщину, защищать ее, зависит от его воспитания и веры в сердце. А вы все еще твердите про возраст. Мудрость не зависит от возраста", - отметила она.

Сторис Ерке Есмахан
Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Напомним, в январе этого года Ерке и Raim поженились по мусульманским обычаям. Певица старше своего супруга на 12 лет. А в августе пара сообщила о скором пополнении в семье.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2045485-38-letnyaya-erke-esmahan-otvetila-na-usmeshki-po-povodu-raznitsy-v-vozraste-s-muzhem/

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