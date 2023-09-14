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Продажу билетов на концерты с участием Азамата Мусагалиева приостановили в Казахстане

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Команда КВН "Камызяки"
Команда КВН "Камызяки". Фото: t.me/kamyzyakiofficial

После разгоревшегося скандала вокруг российского комика Азамата Мусагалиева в Казахстане приостановили продажу билетов на шоу команды КВН "Камызяки", сообщает сайт телеканала КТК.

По данным телеканала, на онлайн-сервисах неожиданно исчезла опция покупки, так что забронировать места на выступления Азамата Мусагалиева сейчас невозможно. В колл-центрах онлайн-платформ утверждают: закрыть продажи решили сами организаторы.

"Со стороны организаторов – они временно, получается, закрыли продажи. Именно на данный концерт. Просим вас ожидать, но, к сожалению, информации по данному концерту, к сожалению, не имеется", - сообщили журналистам представители платформы Kino.kz.

Продажи билетов закрыты и на платформе "Тикетон". Здесь также заявили, что продажу билетов приостановили сами организаторы, но на вопрос журналистов, сделано ли это из-за скандала вокруг Мусагалиева, отвечать не стали.

Концерты команды КВН "Камызяки" должны были пройти в Алматы и Астане уже в начале октября. Почему их внезапно отменили, организаторы пока не сообщают. Но все произошло после того, как в соцсетях начался сбор подписей под петицией за отмену выступления.

Инициаторы осудили поступок комиков: участники команды – Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов – выступили на праздничном концерте в Донецке. После этого российские артисты сразу же были внесены в список украинского сайта "Миротворец" как представляющие угрозу безопасности страны.

Источник: КТК

Отметим, что на официальной странице команды "Камызяки" в Instagram, а также в Telegram-канале по-прежнему висят афиши о выступлениях в Алматы и Астане. Никакой информации об отмене концертов со стороны артистов не было.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2036510-prodazhu-biletov-na-kontserty-s-uchastiem-azamata-musagalieva-priostanovili-v-kazahstane/

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