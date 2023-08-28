Скандальное видео связали с Кайратом Нуртасом

Место происшествия. Кадр из видео: t.me/egovpress

В Сети появилось видео с нарушением ПДД в Жамбылской области. Отмечается, что речь в данном случае идет об авто казахстанского певца Кайрата Нуртаса. Запись прокомментировали в ДП региона, передает корреспондент NUR.KZ.

"Кайрат Нуртас приехал в Кордайский район Жамбылской области и первым делом грубо нарушил ПДД, за что предусмотрено лишение водительских прав", - говорится в подписи к видео.

Пользователи отреагировали на произошедшее.

"Это все еще кого-то удивляет?!", "Видимо, особо нечем удивлять, так они на пару с Торегали пытаются завоевать популярность", "Более чем уверен, что дело уже замяли, права не отобрали", - пишут комментаторы.

Однако некоторые казахстанцы заступились за водителя и отметили, что знаков они не заметили, разметка размытая и еле видная, поэтому не было никакого нарушения.

Между тем в ДП Жамбылской области сообщили, что данный факт произошел 25 августа на 215 километре автодороги Алматы-Ташкент в Кордайском районе.

"За совершение указанного правонарушения на 37-летнего водителя автомашины Mercedes-222 составлен административный протокол по ст.601 КоАП РК (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги), выписан штраф в размере 10 350 тенге", - пояснили в ведомстве.

При этом в ДП региона не уточнили, кто был за рулем автомобиля и действительно ли машина принадлежит казахстанскому певцу.

Отметим, что Кайрат Нуртас (Айдарбеков) родился 25 февраля 1989 года в Туркестане, то есть сейчас ему 34 года. Затем родители приняли решение перебраться в Алматы.

В южной столице в семье Айдарбековых родились еще два мальчика, присматривать за которыми помогал Кайрат. Огромную роль в продвижении карьеры певца сыграла его мать. Она его продюсер.

Напомним, в марте текущего года в Сети появилось скандальное видео, как машина вместе с известным казахстанским певцом Кайратом Нуртасом проезжает по центральной площади Талдыкоргана, несмотря на запрет.

В ДП области Жетісу подтвердили, что водитель Mercedes-Benz действительно допустил нарушение ПДД (Движение запрещено). В ходе розыскных мероприятий 45-летний мужчина был задержан в Алматы и привлечен к административной ответственности по ст.601 КоАП РК (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками).

Добавим, что согласно ст.601 КоАП РК несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, влечет штраф в размере трех месячных расчетных показателей (10 350 тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2034216-skandalnoe-video-svyazali-s-kayratom-nurtasom/