СМИ: Лепс возместил ущерб пострадавшему с ним в драке россиянину

Григорий Лепс. Фото: instagram.com/gvleps

В СМИ появилась информация о том, что Григорий Лепс возместил моральный и материальный ущерб пострадавшему в драке петербуржцу, а также принес свои извинения, и стороны примирились.

Как сообщает издание "Фонтанка", 12 декабря пострадавший мужчина должен был участвовать в процедуре опознания певца, однако он отказался это делать. Журналисты выяснили, что стороны договорились о примирении.

Отмечается, что адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы Григория Лепса, и петербургский адвокат Евгений Хейфец со стороны потерпевшего Дмитрия Горбачева нашли способ разрешить конфликт мирно.

Сообщается, что обе стороны процесса подали зеркальные заявления о том, что Григорий Лепс возместил моральный и материальный ущерб пострадавшему в драке петербуржцу, принес свои извинения и эти извинения были приняты.

Таким образом, по данным издания, полицейские прекратят уголовное дело по факту произошедшей драки.

Напомним, недавно Григорий Лепс стал участником драки возле одного из баров в Москве.

Произошло это вскоре после того, как артист неожиданно оборвал концерт в Санкт-Петербурге на середине финальной песни, со всей силы бросив микрофон на пол.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2001228-smi-leps-vozmestil-uscherb-postradavshemu-s-nim-v-drake-rossiyaninu/