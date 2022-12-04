Выкинул микрофон и ушел со сцены: Лепс оборвал концерт в Санкт-Петербурге (видео)

Концерт Григория Лепса в Санкт-Петербурге. Кадр из видео: https://t.me/shot_shot

Российский исполнитель Григорий Лепс неожиданно оборвал концерт в Санкт-Петербурге на середине финальной песни. После этого он выкинул микрофон и ушел со сцены. Видео инцидента распространилось в Сети.

В распространившемся видео с концерта Григория Лепса в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге артист исполняет одну из своих самых известных песен – "Самый лучший день".

В какой-то момент он прекратил петь, покачал головой публике, продолжившей подпевать, после чего развернулся, швырнув микрофон об пол, и ушел со сцены. Досталось и очкам исполнителя, которые он выкинул, заходя за кулисы.

Как сообщил позже Telegram-канал SHOT, концертный директор артиста Владимир Урюпин объяснил инцидент плохим самочувствием Лепса.

"Ну, заболел человек, да. На самом деле это все, бросил микрофон, это было на самой крайней песне. Два двадцать (два часа и двадцать минут – прим. ред.) он отработал, смог. Но последняя песня подвела уже, конечно.

Люди довольны, но немножко приболел артист просто. Лечимся, лечимся, просто очень много было работы. И ездили мы, и очень много гастролировали по всей стране. По сто концертов Григорий Викторович отработал и просто чуть приболел", – заявил он.

Позже Григорий Лепс сам дал комментарий в соцсетях.

"Санкт-Петербург, Ледовый дворец. Спасибо большое вам! Непростой вчера был концерт. Не все прошло по плану, многое не удалось, приболел... Но вы были невероятны!

Спасибо огромное всем и каждому за такой безумно теплый прием, за поддержку, за то, что весь зал пел в унисон... Это невероятно дорого и действительно ценно. Мы обязательно еще споем вместе. И это будет самый лучший день. Спасибо всем и до встречи на концертах в 2023!" – написал он на своей странице в Instagram.

Отметим, что Григорий Лепс, как сообщается на официальном сайте артиста, родился в 1962 году в городе Сочи. С детства увлекался футболом и музыкой.

В 1976 году поступил и через четыре года окончил музыкальное училище по классу ударных инструментов.

В 1992 году переехал в Москву, где пел в московских ресторанах.

После выпуска альбома в 1995 году начал набирать популярность.

В 2011 году получил звание "Заслуженного артиста Российской Федерации".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2000054-vykinul-mikrofon-i-ushel-so-stseny-leps-oborval-kontsert-v-sankt-peterburge-video/