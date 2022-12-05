Вечер концерта Григория Лепса закончился дракой в баре с его участием (видео)

Григорий Лепс. Фото: instagram.com/gvleps

Инцидент на концерте Григория Лепса в Санкт-Петербурге получил неожиданное продолжение. СМИ сообщили, что после внезапного завершения выступления певец отправился в бар, где подрался с одним из посетителей.

Напомним, ранее стало известно, что Лепс неожиданно оборвал концерт в Санкт-Петербурге на середине финальной песни.

Как сообщает "Фонтанка", после этого артист поехал в бар, где повздорил с посетителем.

Свою версию того, что произошло в заведении, рассказал владелец бара.

"Приехал Григорий Лепс, расстроенный после концерта — что он не удался и голос пропал, заехал выпить виски. В баре был пьяный гость, который докопался до него. Они пошли на улицу, кувырнулись, их разняли, они зашли обратно, каждый заказал себе еще по виски. Лепс рассчитался и уехал. Никаких историй, что кто-то на кого-то набросился и начал избивать, не было", - заявил Николай Белоусов.

Издание также узнало мнение оппонента Лепса, пострадавшего в потасовке. По словам мужчины, он в ту ночь играл в баре в нарды, зашел Лепс и все шло нормально, пока Григорий не предложил сыграть на 10 тысяч долларов. Петербуржец ответил, что таких средств у него нет. Дальше пошли пререкания, после Лепс якобы отвесил ему оплеуху, потом они вышли втроем — он, Лепс, охранник, а затем к ним присоединились еще два охранника.

Ситуацию прокомментировал и адвокат пострадавшего.

"Мое мнение однозначно — в действиях гражданина Лепса и его охранников я усматриваю нарушение второй части статьи 112 УК РФ — «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Объясню свою позицию — вторая часть статьи 112, так как избивали моего доверителя группой. Так как в распоряжении дознания будет соответствующее видео, показания свидетелей, то вопрос очевиден, не требует особого расследования и не вызывает сомнения", - высказался защитник.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2000101-vecher-kontserta-grigoriya-lepsa-zakonchilsya-drakoy-v-bare-s-ego-uchastiem-video/