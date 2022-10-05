Анджелина Джоли заявила о домашнем насилии со стороны Брэда Питта, подав иск против него

Анджелина Джоли. Кадр видео: instagram.com/angelinajolie

Голливудская актриса Анджелина Джоли подала иск против своего бывшего мужа Брэда Питта и заявила, что он применял физическое насилие по отношению к ней и детям, передает NUR.KZ со ссылкой на New York Times.

Ранее Брэд Питт подал судебный иск против Джоли, обвинив ее в нанесении ущерба бизнесу, которым они владели вместе. После этого актриса, в свою очередь, подала иск против Питта на 250 миллионов долларов. Она обвинила бывшего мужа в захвате контроля над семейной винодельней Chateau Miraval, которую они купили, когда были парой.

После того, как переговоры по винодельне сорвались, Джоли подала иск о домашнем насилии со стороны экс-супруга. Она заявила, что актер жестоко обращался с ней и их детьми во время поездки на частном самолете в 2016 году. По словам актрисы, именно после этого она подала на развод.

Адвокаты Анджелины заявили, что переговоры о продаже ее доли бизнеса Питту сорвались из-за его требования подписать "соглашение о неразглашении, которое запретило бы ей говорить вне суда о физическом и эмоциональном насилии Питта над ней и их детьми".

В заявлении Джоли описывается их ссора в сентябре 2016 года, когда супруги и их шестеро детей вылетели из Франции в Калифорнию. Актриса утверждает, что "Питт душил одного из детей и ударил другого по лицу", а также "схватил Джоли за голову и потряс ее". В документе она также описала, что в какой-то момент Брэд "облил пивом" Анджелину", а также "вылил на детей пиво и красное вино".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1991136-andzhelina-dzholi-zayavila-o-domashnem-nasilii-so-storony-breda-pitta-podav-isk-protiv-nego/