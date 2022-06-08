Брэд Питт подал новый иск против Анджелины Джоли

Анджелина Джоли. Кадр видео: instagram.com/angelinajolie

Голливудский актер Брэд Питт подал новый судебный иск против своей бывшей супруги Анджелины Джоли. Он обвинил ее в нанесении ущерба бизнесу, которым они ранее владели вместе.

В 2008 году нынешние бывшие супруги купили контрольный пакет акций виноградника на юге Франции и дома Chаteau Miraval. В этом местечке в 2014 году они устроили свадьбу и провели вместе несколько семейных праздников, сообщает People.

После развода пары каждый из них остался совладельцем бизнеса. Брэд говорит, что они договорились никогда не продавать свои доли в семейном бизнесе без согласия друг друга.

Сейчас команда юристов Питта пишет в документах, что Miraval стал его "страстью" и превратился в "многомиллионный глобальный бизнес и в одного из самых уважаемых производителей розового вина в мире" благодаря его работе. Актер также утверждает, что Джоли "ничего не сделала для успеха Miraval".

Он обвиняет Анджелину в намеренном нанесении ущерба репутации винной компании, которую он "тщательно выстроил". Артист утверждает, что она намеренно продала свою долю бизнеса "незнакомцу с плохими намерениями".

"Анджелина Джоли тайно осуществила предполагаемую продажу своей доли винодельни, намеренно нарушив договоренность с Брэдом Питтом. Поступив так, Джоли стремилась получить незаработанную прибыль, чтобы причинить вред экс-супругу", - говорится в судебном иске.

В заявлении адвокаты Питта говорят, что Джоли еще в октябре планировала продать свою долю компании, которая "косвенно принадлежит и контролируется российским миллиардером". По словам юриста Питта, бизнесмен начал "враждебное поглощение" бизнеса и пытается получить доступ к конфиденциальной информации в целях использования ее для своего бизнеса.

Джоли пока не ответила на запрос издания о комментарии по данному иску.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1973063-bred-pitt-podal-novyy-isk-protiv-andzheliny-dzholi/