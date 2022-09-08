Анджелина Джоли подала иск против Брэда Питта на 250 млн долларов

Анджелина Джоли и Брэд Питт. Фото: Jason LaVeris/FilmMagic

Компания Анджелины Джоли Nouvel подала иск на 250 млн долларов против ее экс-супруга Брэда Питта. Актриса обвиняет бывшего мужа в захвате контроля над семейной винодельней Chateau Miraval, которую они купили, когда были парой, передает Page Six.

Юристы Джоли утверждают, что Питт и его приятели "начали коварную кампанию по захвату контроля" над французской винодельней, которую знаменитости купили, еще будучи парой, "в отместку за бракоразводный процесс и дело о единоличной опеке над их детьми" и для того, чтобы "убедиться, что Джоли не увидит ни цента" из прибыли, которую приносит бизнес.

Кроме того, в иске говорится, что актер пытался манипулировать крупной финансовой долей бывшей супруги в винодельне, чтобы заставить ее подписать документ, который запрещает обнародовать обстоятельства их развода. Представители компании добавили, что Питт растратил миллионы из средств компании "на бесполезные проекты", в том числе более одного миллиона долларов на бассейн.

Представители актрисы также заявили, что после начала бракоразводного процесса Питт стал управлять винодельней без участия Джоли, а затем "просто отстранил бывшую жену и ее компанию Nouvel от любой информации о деятельности Chateau Miraval". В конечном итоге, как утверждает сторона обвинения, актер "разработал и осуществил план по тайному переводу активов из Chateau Miraval в компании, принадлежащие ему и его друзьям, в ущерб интересам Джоли".

Ранее Брэд Питт подал новый судебный иск против своей бывшей супруги Анджелины Джоли. Он обвинил ее в нанесении ущерба бизнесу, которым они ранее владели вместе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1986749-andzhelina-dzholi-podala-isk-protiv-breda-pitta-na-250-mln-dollarov/