Моргенштерн намекнул на свое возвращение в Россию

Алишер Моргенштерн. Фото: instagram.com/morgen_shtern

Алишер Моргенштерн выложил фото брони своего билета до Москвы, а также посоветовал подписчикам бронировать столики в его ресторане "Кайф", передает NUR.KZ.

В своем Telegram-канале музыкант опубликовал снимок брони на самолет из Праги до Москвы

"Бронируйте столики в "Кайфе" на завтра", - написал Алишер.

Речь идет про ресторан, о закрытии которого певец объявил несколько дней назад.

В другом Telegram-канале "Не Моргенштерн", основанном певцом, также заявили о его возвращении в Россию.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

Напомним, ранее стало известно, что Моргенштерн закрыл свой ресторан Kaif Provenance в Москве. Музыкальный исполнитель выложил видео, на котором сотрудники ресторана прощаются со своими посетителями.

В апреле Алишер объяснил, почему не возвращается в Россию. Рэпер признался, что просто боится оказаться в местах лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1976531-morgenshtern-nameknul-na-svoe-vozvraschenie-v-rossiyu/