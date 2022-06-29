"Кайфа" больше нет": Моргенштерн закрыл свой ресторан в Москве (видео)

Моргенштерн. Фото: instagram.com/morgen_shtern

Алишер Моргенштерн закрыл свой ресторан Kaif Provenance в Москве. Музыкальный исполнитель выложил видео, на котором сотрудники ресторана прощаются со своими посетителями, передает NUR.KZ.

Видео "Кайфа больше нет" Моргенштерн опубликовал на своем Youtube-канале.

Ресторан просуществовал два года. В прошлом году Алишер лично поработал в нем официантом.

Основатель заведения Стефан вспомнил о том, что происходило в нем на протяжении двух лет.

"За моей спиной еще журчит ресторан. Это символизирует жизнь. Скоро он выключится, и это будет означать, что ресторан Kaif Provenance закрылся и завершил свою деятельность. Но, несмотря на это, хочется вспомнить офигенные моменты, как здесь проходили лютые вечеринки, Алишер снимал здесь свой клип, здесь много людей праздновали день рождения. Здесь очень много людей сделали предложение своим женщинам. И действительно, здесь ресторан просто свел много судеб, можно сказать", - заявил Стефан.

Он добавил, что это место для сотрудников было не просто рестораном.

"Это для нас душа, это наш ребенок, это наше детище", - признался основатель.

Посетители заведения отметили, что очень расстроены из-за его закрытия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1976125-kayfa-bolshe-net-morgenshtern-zakryl-svoy-restoran-v-moskve-video/