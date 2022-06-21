Суд запретил видео с поцелуем Собчак и Ивлеевой из-за гей-пропаганды

Анастасия Ивлеева и Ксения Собчак. Фото: instagram.com/_agentgirl_

Московский суд запретил видео с поцелуем Ксении Собчак и Анастасии Ивлеевой. Скандальный видеоролик сочли пропагандой нетрадиционных отношений.

Ксения Собчак и Настя Ивлеева в октябре прошлого года продемонстрировали страстный поцелуй во время нового эпатажного шоу, автором которого является сама Ивлеева. Поступок вызвал неоднозначную реакцию зрителей.

Юрист Катя Гордон назвала причиной их поступка отчаянье и страх забвения.

Сами Ксения и Анастасия объяснили, что хотели повторить поцелуй Мадонны и Бритни Спирс на MTV Video Music Awards.

Не оценила поступок телеведущих и прокуратура Тверского района Москвы, сообщает Kp.ru. Спустя месяц после инцидента, 21 ноября 2021, в суд поступило заявление с требованием о запрете видео.

В результате суд признал видео с поцелуем Ксении Собчак и Насти Ивлеевой пропагандой ЛГБТ-отношений и запретил его распространение.

Кроме того, суд также обязал некоторые медиаресурсы, публиковавшие скандальное видео с поцелуем, удалить его.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1975049-sud-zapretil-video-s-potseluem-sobchak-i-ivleevoy-iz-za-gey-propagandy/