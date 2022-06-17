"Я люблю его": проигравшая суд Джонни Деппу Эмбер Херд сделала неожиданное заявление

Эмбер Херд. Фото: instagram.com/amberheard

Актриса Эмбер Херд, обвинившая своего бывшего мужа Джонни Деппа в насилии и проигравшая после этого суд, заявила, что все еще любит его. Она также отметила, что старалась наладить отношения между ними.

В интервью NBC News Эмбер призналась, что испытывала и испытывает чувства к бывшему мужу.

"Я люблю его. Да, и после всего. Я любила его всем сердцем. И я старалась изо всех сил, чтобы наши совершенно поломанные отношения наладились, но я не сумела", - высказалась актриса.

Херд также добавила, что не имеет к Деппу никаких "плохих чувств", пишет Today.

"У меня нет никаких плохих чувств или злых намерений по отношению к нему. Я знаю, что это может быть трудно понять. Или это может быть очень легко понять, если вы когда-либо любили кого-то. Это должно быть легко", - считает Эмбер.

Она также назвала себя "не лучшей жертвой, не идеальной жертвой".

Напомним, ранее суд присяжных признал бывшую супругу голливудского актера Джонни Деппа Эмбер Херд виновной в клевете. Ее обязали выплатить 15 млн долларов. Мы также рассказывали, как отреагировали на приговор суда Эмбер Херд и Джонни Депп. Актриса призналась, что осталась разочарована решением присяжных, в то время как ее бывший супруг объявил, что в его жизни началась новая глава.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1974487-ya-lyublyu-ego-proigravshaya-sud-dzhonni-deppu-ember-herd-sdelala-neozhidannoe-zayavlenie/