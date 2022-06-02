"Мое сердце разбито": как отреагировали на приговор суда Эмбер Херд и Джонни Депп

Эмбер Херд. Фото: instagram.com/amberheard

Эмберд Херд осталась недовольной вердиктом присяжных, вынесенным по искам о клевете. Актриса призналась, что ее сердце разбито. Джонни Депп тоже прокомментировал приговор, передает NUR.KZ.

Ранее стало известно, что суд присяжных признал Эмбер Херд виновной в клевете против своего бывшего супруга Джонни Деппа. Ее обязали выплатить 15 миллионов долларов. При этом сам актер тоже должен выплатить ей 2 миллиона долларов.

Свой комментарий по поводу решения суда Эмбер оставила в Instagram.

"Разочарование, которое я испытываю сегодня, не передать словами. Мое сердце разбито, потому что горы доказательств оказалось недостаточно, чтобы противостоять непропорциональной силе, влиянию и власти моего экс-супруга.

Еще больше я разочарована тем, что этот вердикт значит для других женщин. Это шаг назад. Это возвращает всех назад в то время, когда женщина, которая высказывается, может быть публично осуждена и унижена. Это шаг назад к тому, что насилие над женщинами не будет воспринято серьезно.

Я верю, что адвокаты Джонни преуспели в том, чтобы присяжные упустили из виду ключевую проблему свободы слова и проигнорировали доказательство, которое демонстрирует, почему мы выиграли в Британии. Я расстроена тем, что проиграла это дело. Но мне еще грустнее из-за того, что, кажется, я утратила право, которое, как я думала, у меня есть, как у американки — право говорить открыто и свободно", - заявила Эмбер.

Джонни Депп тоже прокомментировал в Instagram вердикт присяжных. Актер заявил, что в его жизни началась новая глава.

"Шесть лет назад моя жизнь, жизни моих детей, жизни самых близких мне людей, а также жизни людей, которые много-много лет поддерживали и верили в меня, навсегда изменились. В мгновение ока.

Ложные, очень серьезные и криминальные обвинения в мой адрес начали распространяться через медиа, вызвав бесконечный поток ненависти, несмотря на то что не было выдвинуто никаких формальных обвинений против меня. Это разнеслось по миру в наносекунду и имело сейсмическое влияние на мою жизнь и карьеру. И спустя шесть лет суд вернул мне мою жизнь", - заявил Джонни.

Он добавил, что начал этот судебный процесс с целью раскрыть правду. "Я ошеломлен тем, как много любви, колоссальной поддержки и добра получаю со всего мира. Надеюсь, моя миссия раскрыть правду помогла другим, будь то мужчины или женщины, если они оказались в аналогичной ситуации. Я также надеюсь на возвращение в судах и медиа принципа, что все невиновны, пока не будет доказано обратное", - высказался Депп.

Актер отметил большую работу своей команды юристов, суда, присяжных и полицейских.

"Лучшее только впереди, и новая глава наконец началась", - резюмировал Джонни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1972139-moe-serdtse-razbito-kak-otreagirovali-na-prigovor-suda-ember-herd-i-dzhonni-depp/