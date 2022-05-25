"Две недели какой-то мужчина ломится в нашу дверь": Наzима рассказала о пугающих событиях

Наzима. Фото: instagram.com/13nazima

Казахстанская певица Наzима рассказала о пугающих ее инцидентах. По словам артистки, на протяжении двух недель неизвестный стучит в дверь ее квартиры, не отвечает на вопросы, а затем уходит. Звезде пришлось обратиться в полицию, передает NUR.KZ.

О происходящем Наzима рассказала своим подписчикам в Instagram.

"Вчера была "трешовая" ночь. Уже две недели какой-то мужчина ломится в нашу дверь, не отвечает и уходит. И от этого еще страшнее. 15 мая я успела записать госномер машины и вчера увидела, что она стоит во дворе. Испугалась. Пришлось вызвать 102. Выяснилось, что до 5 утра я высматривала машину соседа. 15 мая они ошиблись этажом, но вот не признаются, что ночью приходили. Разбираемся", - пояснила отечественная певица в своих Stories.

Story Наzимы. Скрин: instagram.com/13nazima

На этом неспокойные события не закончилось.

"Утром проснулась от тревожных звонков подруг, поехала к ним, чтобы поддержать.и разобраться, что случилось. Все обошлось", - добавила музыкальная исполнительница.

Story Наzимы. Скрин: instagram.com/13nazima

Напомним, ранее стало известно, что другая певица Элизат Берикова подверглась угрозам неизвестного, который пригрозил сжечь ее салон красоты.

Мы также писали, что певица Наzима, проживающая и работающая в Москве, решила временно вернуться в Алматы для смены обстановки. Она призналась, что сейчас чувствует гармонию внутри себя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1970879-dve-nedeli-kakoy-to-muzhchina-lomitsya-v-nashu-dver-nazima-rasskazala-o-pugayuschih-sobytiyah/