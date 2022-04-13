"Такая гармония внутри": певица Наzима временно вернулась в Алматы (видео)

Наzима. Фото: instagram.com/13nazima

Певица Наzима, проживающая и работающая в Москве, решила временно вернуться в Алматы для смены обстановки. Она призналась, что сейчас чувствует гармонию внутри себя, передает NUR.KZ.

На своей странице в Instagram отечественная музыкальная исполнительница поделилась видео из родных мест.

"Решила временно сменить обстановку и переехала на пару месяцев в мою любимую Алматушечку. Горы, погода, семья рядом. В этот священный месяц Рамадан особое внутреннее состояние, такая гармония внутри", - призналась она подписчикам.

Артистка также предложила поклонникам устроить фан-встречу с ней.

Подписчики обрадовались ее приезду на родину и предложению встречи.

"Правильно сделала", "Дааа, обязательно устройте фан-встречу", "Люблю вас. Красивая", "Даа, устройте фан-встречу, мы придем", "Дома тебя ждали", "Красотка, обожаю тебя", "Скажете, где встреча, приду с сыном", "Молодец, малышка", "Нази, мы скучаем всем фан-клубом", "Удивительная девушка, которая без макияжа выглядит лучше, чем с ним", "Такая милая, нежная, естественная красота без краски", - прокомментировали они пост любимицы.

Кроме того, Наzима рассказала о своем концерте в Нур-Султане, который должен состояться уже 16 апреля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1964744-takaya-garmoniya-vnutri-pevitsa-nazima-vremenno-vernulas-v-almaty-video/