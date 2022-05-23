"Не хочу, чтобы пользовались Казахстаном": продюсер Адиль Лиян о приезде российских звезд

Адиль Лиян. Фото: instagram.com/adil_liyan

Казахстанский телеведущий и продюсер Адиль Лиян высказался о приезде и заработках российских звезд в Казахстане. Он заявил, что не хочет, чтобы звезды из соседнего государства пользовались нашей страной, при этом платя налоги у себя дома, передает NUR.KZ.

На эту тему Адиль высказался в своем Instagram.

"Так не хочу, чтобы пользовались Казахстаном! Листая социальные сети, невольно натыкаешься на нашествие российских звезд в Казахстан. Это могут быть концерты, интервью, фестивали, выступления на тоях и так далее. Забавно, буквально пару лет назад наши стремились попасть в Москву или другие крупные города России, а теперь звездные соседи зачастили к нам. Переезжают они в Казахстан целыми командами или TikTok House’ми.

Я понимаю, что чужие деньги считать неприлично, но мне интересно, будет ли тот же Даня Милохин в Казахстане зарабатывать как наши звезды? Или его ценник будет выше как гостя? Куда он будет платить налоги?" - задался вопросами журналист.

Телеведущий отметил, что ему обидно не только за местных артистов, но и за простых казахстанцев, так как, по его словам, за одну и ту же работу им платят меньше, чем приезжим из-за рубежа.

"Хотя зачастую одинаковая квалификация, но разница в цвете паспорта. Возможно, дело в нашем менталитете, мы ведь как радушные хозяева не хотим обидеть приезжих гостей или считаем, что чужой сделает лучше, чем свой.

Печальный факт: пока мы платим гостям, они нас ценят и любят, но как только будет возможность снова зарабатывать миллионы дома, они нас оставят, словно и ничего не было. Поймите, я не против, чтобы к нам приезжали артисты, делились с нами своим творчеством и зарабатывали деньги, но я не хочу, чтобы иностранцы пользовались Казахстаном", - высказался Лиян.

По мнению продюсера, в глобальном мире, где странам приходится быть открытыми, чтобы развиваться, Казахстану следует извлечь плюсы от приезда гостей. В частности, создать коллаборации, поделиться опытом и "за счет конкуренции поднять свой уровень".

"Раз уж некоторые российские звезды к нам переезжают на постоянное место жительства, то надеюсь, они будут платить налоги в казну страны проживания, ведь Казахстану дополнительные поступления не будут лишними. А вот по поводу заезжих гастролеров. На их концерты я бы идти не хотел, ведь налоги они будут платить в РФ, а я не хочу спонсировать страну-агрессора и убийство простых украинцев", - резюмировал Адиль.

Напомним, ранее стало известно, что известный российский тиктокер Даня Милохин нашел в Казахстане новый дом для Dream Team.

Спустя несколько дней он оказался в центре скандала из-за своих высказываний. Казахстанским пользователям соцсети не понравилась фраза Дани про финансовые возможности местных артистов для съемок клипов. Подписчики стали советовать ему вернуться домой.

Позже Даня принес извинения казахстанцам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1970505-ne-hochu-chtoby-polzovalis-kazahstanom-prodyuser-adil-liyan-o-priezde-rossiyskih-zvezd/