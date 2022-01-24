"Ужасная ситуация": Куралай Анарбекова рассказала, как мошенники использовали ее имя

Куралай Анарбекова. Фото: instagram.com/kuralay_corich

Казахстанская актриса и продюсер Куралай Анарбекова рассказала о том, как мошенники использовали ее имя, чтобы нажиться. Назвавшись ею, они просили денег у ее знакомых и друзей, передает NUR.KZ.

Мошенники просили у своих потенциальных жертв довольно большую сумму. Об этом возмущенная актриса рассказала в Instagram.

"Ужасная ситуация. Кто-то воспользовавшись моим фото, пишет моим знакомым и друзьям, просит перевести деньги якобы в долг. Это мошенники! Пожалуйста, не дайте себя обмануть.

Намерена обратиться в правоохранительные органы, но сейчас главное - предупредить всех. Я ни у кого не прошу денег, пожалуйста, блокируйте все просьбы мошенников!" - написала она (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Подписчики отметили, что такая хитрая схема используется в Сети уже давно.

"У меня такая же ситуация была, и отправила деньги", "А как они узнали список ваших контактов?", "И до тебя добрались", "Одна и та же схема, даже номера похожи", "Еще и такие суммы. Надеюсь, никто не успел отправить деньги", - прокомментировали они пост актрисы.

Напомним, актер Тауекел Мусилим тоже едва не стал жертвой мошенников. А немногим ранее от имени его жены любители легких денег собирали средства якобы на лечение ее мамы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1952678-uzhasnaya-situatsiya-kuralay-anarbekova-rasskazala-kak-moshenniki-ispolzovali-ee-imya/