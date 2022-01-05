"Писали много проклятий": Асель Аскар обвинила хейтеров в своей болезни после "голой" фотосессии

Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Казахстанская актриса Асель Аскар заявила, что заболела перед Новым годом из-за проклятий хейтеров, которые посыпались на нее после эпатажной фотосессии. Звезда убеждена, что из-за беременности она сейчас особо восприимчива к словам окружающих, передает NUR.KZ.

В середине декабря Асель устроила необычную фотосессию в стиле "ню". Многие подписчики осудили ее за откровенные кадры. Позже новогодние образы актрисы также возмутили пользователей соцсети, которые заявили, что подобные наряды не подходят беременным.

А после этого знаменитость заболела. Ей пришлось прибегнуть к народным методам лечения и ставить банки на тело. Причиной своего недомогания она назвала проклятия хейтеров, о чем заявила в Instagram.

"Знаете, я ведь заболела после тех съемок эпатажных. Я думала, что я простыла. Но также понимаю, что здесь сработала сила слова. Мне писали много проклятий. Писали такие ужасные вещи, как "да чтоб ты не родила, чтоб ты сдохла". И молитвы этих людей были услышаны.

Я в положении, и моя аура сейчас слаба. Мне, главное, пишут, чтобы я задумалась о безопасности ребенка, и тут же проклинают. Ну, радуйтесь, добрые люди. Ваши речи на ваши же плечи. Многие медийные личности, в том числе и я, ходим на "чистку". Когда ты находишься под надзором огромного количества людей, хочешь, не хочешь, цепляешь много хорошего и плохого. Слова имеют большую силу. И цепляешь это на крестец, спину, затылок, позвоночник", - высказалась Асель.

Актриса также заявила, что людям следует быть осторожными со своими пожеланиями, так как злые слова могут вернуться к человеку, произносящему их.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1949748-pisali-mnogo-proklyatiy-asel-askar-obvinila-heyterov-v-svoey-bolezni-posle-goloy-fotosessii/