"Это уже слишком": беременная Асель Аскар снялась для фотосессии абсолютно голой (фото 18+)

Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Актриса Асель Аскар, находящаяся на последних сроках беременности, снялась абсолютно голой для пикантной фотосессии. Тело звезды прикрыла лишь прозрачная ткань. По ее словам, она боялась, что кадры получатся пошлыми, передает NUR.KZ.

Необычные для беременной женщины кадры Асель опубликовала в своем аккаунте Instagram.

"Возрождение новой жизни. Женщина - это целая вселенная. Материнство. А как бы вы назвали эту серию? Мы очень переживали, что эти кадры могут получиться пошлыми, а хотелось эстетики, передать всю красоту этого волшебного периода. Когда в человеке зарождается новый человек. Внутри меня формируется целый организм, судьба, прописывается код ДНК, и начинается новая глава под названием "Жизнь", - поделилась своими мыслями актриса.

Однако подписчики Асель не разделили ее настроя.

"Начинается. Я, конечно, уважаю вас, Асель, но не уважаю эту “традицию” фоткаться беременной и голой", "Это, кажется, перебор", "Мда, будущая мамочка", "Кошмар! Для себя лично делай, зачем на всеобщее обозрение?", "Это уже слишком. Честно", "Как она покажет эти фото, когда ребенок вырастет. Ладно, девочке, но для мальчика это капец", - высказались они с возмущением в адрес артистки.

А недавно знаменитость опубликовала фотографии из своего детства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1946946-eto-uzhe-slishkom-beremennaya-asel-askar-snyalas-dlya-fotosessii-absolyutno-goloy-foto-18/