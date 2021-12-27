"Однозначно не для беременных": новогодние образы от Асель Аскар возмутили фанатов (видео)

Асель Аскар. Кадр видео: instagram.com/assel.askar

Актриса Асель Аскар решила примерить несколько ярких новогодних образов. Однако часть пользователей соцсети сочла, что подобные наряды совершенно не подходят беременным из-за своей откровенности, и попыталась пристыдить артистку, передает NUR.KZ.

Кадры в нижнем белье, а также в различных праздничных платьях Асель опубликовала на своей странице в Instagram.

"Идеи для новогодних образов от меня. Всех с наступающим 2022 годом!" - написала представительница отечественного шоу-бизнеса.

"Шикарная красотка", "Просто шик, обожаю вас, люблю, вся шикарная", "Самая красивая", "Как можно быть такой бомбезной?", "Классно. Не каждая женщина может на таком сроке беременности так выглядеть", - похвалили звезду фанаты.

Однако некоторым пользователям соцсети такие наряды показались излишне откровенными и сексуальными для девушки в положении.

"Эти образы однозначно не для беременных", "Вы совсем открыто одеваетесь именно во время беременности, именно на большом сроке", "Асель, ну, беременность и вульгарность несовместимы", "Да уж, совсем неэстетично", - высказались они

На этот раз Асель молчать не стала.

"Вы не должны меня любить. Просто смотрите видео. А если они вас смущают, отпишитесь", "Беременность не болезнь, это прекрасный период", - ответила актриса моралистам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1948606-odnoznachno-ne-dlya-beremennyh-novogodnie-obrazy-ot-asel-askar-vozmutili-fanatov-video/