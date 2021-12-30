"Коронавирус отсутствует": выступление Кайрата Нуртаса в полном зале вызвало вопросы в Сети (видео)

Выступление Кайрата Нуртаса. Кадр видео: instagram.com/kair_n

Кайрат Нуртас опубликовал видео своего выступления в заполненном людьми зале, где все были без масок. Кадры вызвали вопросы у пользователей соцсети, передает NUR.KZ.

Видео своего выступление посреди толпы людей, стоящих вплотную друг к другу, Кайрат опубликовал в своем Instagram. В геолокации отмечен Казахстан.

На кадрах множество народа находится в одном зале, масок на людях нет.

У пользователей соцсети такое выступление вызвало вопросы. Некоторые отметили, что это был корпоратив.

"Коронавирус отсутствует", "Разве вы не знаете, что коронавирус не ходит на свадьбы, он ходит только в торговые центры", "Тут все "зеленые"?", "Для таких нет закона. Почему его не проучат и не наложат штраф?" - возмутились подписчики.

А кое-кто вновь вспомнил о неумолкающих слухах вокруг семьи Нуртаса о том, что между певцом и его женой не все гладко.

"Я не понимаю этого Кайрата. Да у него есть авторитет голос. Хочется задать ему такой вопрос: "А дети?" Ведь им нужна отцовская забота", - высказалась одна из пользовательниц соцсети.

Напомним, ранее фотосессия Жулдыз Абдукаримовой с детьми напрягла фанатов, так как на фото не было главы семейства.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1949255-koronavirus-otsutstvuet-vystuplenie-kayrata-nurtasa-v-bitkom-nabitom-zale-vyzvalo-voprosy-v-seti-video/