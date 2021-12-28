"Где твой Кайреке?": фотосессия Жулдыз Абдукаримовой с детьми напрягла фанатов (фото)

Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Жулдыз Абдукаримова устроила красивую зимнюю фотосессию вместе со своими четырьмя детьми. Снимки, несмотря на погоду, получились очень теплыми, однако подписчиков актрисы смутило то, что на фото нет отца семейства - Кайрата Нуртаса. Этот факт вновь заставил поклонников задаться вопросом, нет ли разлада в звездной семье, передает NUR.KZ.

Снежные и красивые кадры Жулдыз опубликовала в своем Instagram. На фото она и дети одеты в яркие разноцветные наряды.

"Тепло. Любовь. Счастье. Четыре моих сокровища", - подписала она фото.

Поклонники актрисы похвалили снимки, отметив их красоту и фантазию актрисы.

"Кто скажет, что это мать четырех замечательных детей. Пусть твои дочери будут такими же, как и ты. Очень красивые девочки", "Ты самая богатая, самая счастливая", "Фантазия - шик", "Какая красота!", "Благополучия деткам. Какое чудесное фото!", "Замечательная семья", "Очень красивая мама и детки", - выразили они свой восторг.

Но при этом часть из них задалась вопросом, почему же на кадрах нет еще одного члена семейства - Кайрата Нуртаса.

"Где твой Кайреке?", "Жулдыз, любовь Кайрата к тебе очень сильна. Желаю, чтобы семья была вместе", "Почему не сделали семейное фото с Кайратом?" - высказались пользователи соцсети.

Одна из подписчиц отметила, что Жулдыз выглядит счастливой и без мужа.

"Жулдыз и без Кайрата классно, счастливой смотрится", - заявила она.

Напомним, на протяжении всего года в соцсетях периодически появлялись слухи о разводе Кайрата Нуртаса и Жулдыз Абдукаримовой. Они вспыхнули с новой силой после того, как актриса начала поиск нового жилья. Однако позже Жулдыз сама развеяла их. А затем певец устроил странную прогулку с женой, при этом напевая фразу о том, что "притяженья больше нет".

Летом Нуртас впервые за долгое время решил опровергнуть слухи о его размолвке и разводе с женой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1948801-i-bez-kayrata-klassno-fotosessiya-zhuldyz-abdukarimovoy-s-detmi-napryagla-fanatov-foto/