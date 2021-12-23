"Ты же не доллар, чтобы всем нравиться": Айгуль Мукей высказалась о хейтерах (видео)

Айгуль Мукей. Фото: instagram.com/aigulmukei

Телеведущая Айгуль Мукей высказалась о хейтерах, которые заявляют, что не могут ее терпеть. Она отметила, что за 30 лет работы на публике научилась не реагировать на них, однако ей все равно бывает неприятно от этого, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Мукей призналась, что хочет научиться говорить свободно, вопреки страху услышать неприятные слова от хейтеров.

"Знаете, еду тут и думаю. Вот когда читаешь комментарии, пишут: "Терпеть не могу". Ну вот лично мне так пишут мало, потому что, если вы меня терпеть не можете, зачем сидеть на моей странице, надо отписываться быстро. Но в принципе, когда вот так вот плохо-плохо пишут, от этого становится немного неприятно, несмотря на то, что я учу себя.

И я думаю, что это на 2022 год будет главной задачей... Нет, не главная задача не реагировать на хейт, я к этому спокойно отношусь и уже за 30 лет своей работы на публике всему научилась. Но вот хочется иногда больше говорить вопреки, не бояться этих слов - "терпеть не могу". Ну, ваше мнение, всем не угодишь. Такие мысли", - поделилась Айгуль.

Тем не менее, телеведущая призналась, что хейт ее все же напрягает.

"Хейт напрягает, но оставаться собой надо. Ты же не доллар - всем нравиться", - заявила Мукей.

Ранее телеведущая уже поднимала такую тему. Она заявила, что не держит обид на завистников и критиков, отпускающих обидные комментарии в ее адрес.

А сегодня мы писали, что Айгуль Мукей возмутили срубленные живые ели в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1948042-ty-zhe-ne-dollar-chtoby-vsem-nravitsya-aygul-mukey-vyskazalas-o-heyterah-video/