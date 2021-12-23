"У меня одни маты": телеведущую Айгуль Мукей возмутили срубленные живые ели в Алматы (видео)

Айгуль Мукей. Фото: instagram.com/aigulmukei

Телеведущая Айгуль Мукей выразила свое возмущение в адрес тех, кто срубил множество живых елей и выставил их на продажу. Погубленные деревья были свалены в кучу около крупного магазина, передает NUR.KZ.

Кадры с вырубленными елями возмущенная отечественная телеведущая опубликовала накануне в своем Instagram.

На видео деревья свалены на снегу в кучу за ограждением из натянутой ленты, рядом на листе бумаги указан телефон продавца для обращения "по вопросам приобретения елок".

"Господа и дамы, смотрите, приехала я в магазин, а тут, представляете, вот так свалены живые елки. Ну какой кошмар! Я думала, уже их никто не продает и не покупает. Зачем вы это делаете? Просто вообще... Здесь есть вот телефон. И руководство магазина, какого фига вы разрешаете это делать, а? Зачем продаете живые елки?" - выразила свое негодование Айгуль Мукей.

Она порекомендовала своим подписчикам не приобретать подобные живые деревья и обругала продавцов.

"Не покупайте живые елки, к продавцам у меня одни маты", - обратилась телеведущая к пользователям соцсети.

Напомним, ранее мы писали, какой штраф можно получить за живую новогоднюю елку в Казахстане. Срубать елки на Новый год можно только на своих участках. В других случаях это будет нарушением закона и влечет за собой денежный штраф.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1948043-u-menya-odni-maty-televeduschuyu-aygul-mukey-vozmutili-srublennye-zhivye-eli-v-almaty-video/