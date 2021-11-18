"Плюну, разотру и пойду дальше": Айгуль Мукей призналась, что не обижается на хейтеров

Айгуль Мукей. Фото: instagram.com/aigulmukei

Казахстанская телеведущая Айгуль Мукей, а с недавнего времени трижды мама, заявила, что не держит обид на завистников и критиков, отпускающих обидные комментарии в ее адрес. 46-летняя Айгуль отмечает, что у нее нет на это времени, поскольку она занята творчеством и семьей, передает NUR.KZ.

Айгуль Мукей отметила, что не переживает, читая нелестные отзывы.

"Коллега прислала сейчас ссылку. Целый пост про меня написали: "Куда лезет, не смотрит на возраст". Как мне отреагировать? Злиться, обижаться я могу, а вот долго переживать я не стану.

Я сама, знаете, совсем в себя невлюбленная, не люблю, когда много хвалят (или откровенно льстят). Не могу любоваться собой и, наверное, поэтому никак не сделаю нормальных фотосессий", - написала она (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.).

Теледива отмечает, что не может себе позволить тратить время на обиды.

"Но все равно я - ведущая, и актерское образование у меня есть. И поэтому сцена, экран, Instagram и TikTok будут манить меня всегда: "Айгуль, иди, иди. Покажи свое умение".

А хейт в моей жизни был всегда, и у меня реально броня. Я злюсь, но думать об этом буду минут 20. Плюну, разотру и пойду дальше.

И людей, которые сплетничают, перетирают, обсуждают, честно, не понимаю. Мне этим заниматься некогда, я за другое, я за творчество и движняк", - заключила она.

Подписчики поддержали Айгуль и посоветовали не обращать внимания на злопыхателей.

"Айгуль, радуйтесь всем назло! Значит вы интересны и жизнь бьет ключом!", "Айгуль, мы любим тебя", "Пусть пишут все, что хотят. Главное, вы живете своей жизнью, а они пусть сгорают от зависти", - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1942836-plyunu-razotru-i-poydu-dalshe-aygul-mukey-priznalas-chto-ne-obizhaetsya-na-heyterov/