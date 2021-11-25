"Хотела защитить": Гузеева оправдалась за слова об отсутствии прививки у Гаркалина

Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева оказалась в центре скандала после своих слов о том, что умерший от коронавируса актер Валерий Гаркалин не был привит. На ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" были показаны скриншоты ее переписки. После выхода программы Гузеева заявила, что сказала о прививке, не зная правды.

Как сообщала ранее "Комсомольская правда", Лариса Гузеева, лечившаяся от коронавируса в Коммунарке, заявила, что Гаркалин, который лежал в соседней палате, не был привит. Об этом актриса упомянула в споре, возникшем в социальной сети.

Теперь же Гузеева написала пост в Instagram, где оправдалась за сказанные ранее слова об отсутствии прививки Валерия Гаркалина.

"Как можно программу памяти ушедших артистов основывать на сплетне? Два дня назад посмотрела "Прямой эфир" с Андреем Малаховым памяти Руслановой и Гаркалина, которая началась с публикаций моей переписки в комментариях на странице моего знакомого в ФБ.

В полемике с беснующимися ковид диссидентами я ответила, что Гаркалин не прививался! Ответила в пику! Не зная, привит он или нет на самом деле! Но только для того, чтобы остановить поток антипрививочного мракобесия!

Я не стремилась уличить Валерия, а, наоборот, хотела защитить его от своры сумасшедших, которая за счет его имени хотела доказать свою правоту", - написала Гузеева (здесь далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

Телеведущая возмутилась поведением Андрея Малахова.

"Малахов даже не потрудился позвонить мне и взять комментарий на эту тему. Он просто воспользовался фразой, выдернутой из контекста, добавив от себя несуществующих подробностей. В итоге, в день памяти двух гениальных актеров, обсуждали меня, как разоблачительницу/обличительницу. Бред", - отметила она.

Актриса заявила, что не имела возможности общаться с покойным Гаркалиным в больнице.

"Да, мы лежали в соседних палатах. Но мы физически не имели возможности контактировать друг с другом. И даже приветы передавали только через медсестру.

Официально заявляю: я никогда и нигде не говорила, не писала постов о том, что Гаркалин покупал сертификат о вакцинации. И уж тем более, не заявляла о том, что он поделился со мной такой информацией.

Если кто-то обладает материалами, подтверждающими обратное, прошу предоставить их мне лично", - заключила она.

Отметим, что комментарии к своей публикации Лариса Гузеева отключила.

Валерий Гаркалин. Фото: личная страница в vk.com

Ранее мы сообщали о смерти 67-летнего народного артиста России Валерия Гаркалина, который почти месяц боролся с коронавирусом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1943952-hotela-zaschitit-guzeeva-opravdalas-za-slova-ob-otsutstvii-privivki-garkalina/