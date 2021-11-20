Умер актер Валерий Гаркалин

Валерий Гаркалин. Фото: личная страница в vk.com

Скончался Валерий Гаркалин. Народный артист России боролся с коронавирусом с начала октября. Ему было 67 лет.

Валерия Гаркалина с COVID-19 доставили в больницу в Коммунарке 2 октября. О смерти российского актера ТАСС сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

"Мне сообщили, что Валерий Гаркалин, к сожалению, умер", - сказал он.

Как уточняет Telegram-канал Mash, актер скончался от полиорганной недостаточности. Накануне его состояние стало сильно ухудшаться. На фоне коронавируса у него развился пневматоракс, а потом внутренние органы стали отказывать один за другим. Валерий Гаркалин умер в 00.30 часов.

В начале октября сообщалось, что артиста госпитализировали в больницу с коронавирусом. Позже стало известно, что он переведен в реанимацию и подключен к ИВЛ.

У него почти полностью были поражены легкие. Врачи отмечали, что в организме пациента повышаются маркеры воспаления и существует риск развития тромбозов.

Валерий Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. Известен работами в таких фильмах, как "Ширли-Мырли", "Детки напрокат", сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня". Также он являлся педагогом кафедры эстрадного искусства ГИТИС, художественным руководителем мастерской.

В 2008 году ему присвоили звание "Народный артист Российской Федерации".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1943140-umer-akter-valeriy-garkalin/