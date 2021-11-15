"Не может связать двух слов": Яна Поплавская сравнила Ольгу Бузову с обезьяной

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

Актриса Яна Поплавская раскритиковала Ольгу Бузову. Она шокирована тем, что телеведущая собралась судиться с МХАТом из-за гонораров за отмененные показы спектакля "Чудесный грузин", передает NUR.KZ.

Ольга Бузова заявила, что МХАТ задолжал ей полумиллионный гонорар за спектакль. Гендиректор МХАТа ответил на заявление Бузовой. Он заверил, что театр ничего не должен телеведущей.

Яна Поплавская, шокированная данной историей, порассуждала о "феномене" Бузовой в своем Instagram.

"Россияне будут жить при "бузовщине" до тех пор, пока "вдоволь не нахлебаются хайпа". Сейчас Бузова появляется везде только потому, что есть люди, которые продюсируют всю эту безумную историю.

Подчас все это вызывает у меня саркастическую улыбку: если взять обезьяну и показывать ее таким же образом, как Бузову, брать у этой обезьяны интервью, то она станет самым известным приматом в России.

Так работает окно Овертона. Все это деструктивно действует на мозги людей", - уверена она (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

Актриса сетует, что уровень культуры в стране упал.

"У любой страны есть идея, идеология. Если эти берега размыты, то, к сожалению, начинается падение нравов, ориентиров и понимания, в принципе, что такое культура, культурный человек и нужен ли он вообще государству", - написала она.

Ольга Бузова в роли Беллы Шанталь. Фото: instagram.com/buzova86

Поплавская удивлена, как вообще Бузова появилась на сцене МХАТа.

"Я не понимаю, почему Эдуард Бояков пригласил Бузову на сцену МХАТ, где люди за культуру проливали пот и кровь, олицетворяли культурный свет нашей страны.

Слово МХАТ всегда произносилось с придыханием. И вдруг в театре появляется человек, который не может связать двух слов.

При этом вы знаете, что я никаких личных дел с Ольгой не имею, просто меня все время о ней спрашивают. И мне искренне ее жаль", - отметила Поплавская.

Актриса считает, что состояние, которым обладает Бузова, не решает ничего, когда "человек находится не на своем месте". Деньги не играют никакой роли, не приносят счастья и удовлетворения, уверена Яна.

"Бузова - имя нарицательное. Молодость - вещь проходящая. Наступит момент, когда человек столкнется с собственным ничтожеством.

Поэтому я верю в то, что наступит рассвет. Мы вернемся к тому, что наши театры, наши режиссеры, наше кино, наша культура станут ориентиром для всего мира.

Уйдут временщики, таланты снова будут блистать. И все встанет на свои места", - заключила Яна.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1942192-ne-mozhet-svyazat-dvuh-slov-yana-poplavskaya-sravnila-olgu-buzovu-s-obezyanoy/