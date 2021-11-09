"Ничего ей не должен": гендиректор МХАТа ответил на заявление Бузовой о полумиллионном долге

Ольга Бузова в роли Беллы Шанталь. Фото: instagram.com/buzova86

Новый генеральный директор МХАТа прокомментировал скандальное заявление Ольги Бузовой о том, что театр задолжал ей почти полмиллиона рублей. Владимир Кехман утверждает, что МХАТ не должен актрисе ни копейки.

Телеведущая Ольга Бузова заявила, что Московский Художественный академический театр имени Горького задолжал ей круглую сумму.

Как утверждает она, новое руководство театра не поставило ее в известность об отмене спектакля "Чудесный грузин", в котором Ольга играла роль певицы кабаре Беллы Шанталь.

Заявление Бузовой очень удивило генерального директора МХАТа Владимира Кехмана. Он отмечает, что театр никакой задолженности перед теледивой не имеет, сообщает "СтарХит".

"Певица, которая говорит, что МХАТ ей должен денег, просто лукавит. МХАТ не должен ей абсолютно ни одной копейки", - сказал Кехман.

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

Он подтвердил, что с Ольгой Бузовой было заключено два договора на предстоящие спектакли, но так как они не состоялись и рабочий акт не был подписан, то и денежного вознаграждения не предусмотрено. Спектакли были отменены из-за плохой продажи билетов, заверил он ранее.

"Формально театр ничего ей не должен", - подытожил руководитель театра.

Ольга должна была выйти на сцену МХАТа 2 ноября и в конце декабря, но 31 октября стало известно, что постановку отменили. Сама же Бузова убеждала, что билеты расходятся хорошо, а ради роли ей пришлось отказаться от выгодных контрактов, заявила телеведущая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1941350-nichego-ey-ne-dolzhen-gendirektor-mhata-otvetil-na-zayavlenie-buzovoy-o-polumillionnom-dolge/