Бузова заявила, что МХАТ не выплатил ей полумиллионный гонорар за спектакль

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

Эпатажная телеведущая и певица, а с недавнего времени и актриса Ольга Бузова заявила, что МХАТ задолжал ей крупную сумму в качестве гонорара. По ее словам, руководство театра не поставило ее в известность об отмене постановки спектакля "Чудесный грузин".

Ольга Бузова сообщила, что не намерена сидеть сложа руки в этой ситуации. Руководство театра не оповестило ее о том, что спектакль "Чудесный грузин" отменен, убеждает она.

К тому же, ей не выплатили заработную плату, которая, по данным журналистов, составляет порядка 450 тысяч рублей (чуть больше 2 млн 700 тысяч тенге - прим. ред.), передает Lenta.ru.

"Со мной не выходят на связь. Я, как человек, который соблюдает закон во всех отношениях, буду решать это обстоятельство уже со своим адвокатом", — сказала телеведущая.

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

Об отмене спектакля "Чудесный грузин" с участием Ольги Бузовой, который должен был состояться в начале ноября, стало известно 31 октября.

Новый генеральный директор Московского Художественного академического театра имени Горького Владимир Кехман причиной отмены спектакля назвал финансовые проблемы.

Однако сама Ольга утверждает, что все билеты на постановку были проданы. В доказательство актриса приложила скриншот.

Ольга Бузова в роли Беллы Шанталь. Фото: instagram.com/buzova86

Напомним, ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов попросил разобраться с приглашением Бузовой на роль во МХАТ. Позже об игре Ольги высказался продюсер Иосиф Пригожин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1941056-buzova-zayavila-chto-mhat-ne-vyplatil-ey-polumillionnyy-gonorar-za-spektakl/