"Подарила столько радости": Шаляпин посвятил пост покойной жене-миллионерше из США

41-летний российский певец Прохор Шаляпин посвятил в соцсети пост покойной жене Татьяне Дэвис, которая умерла от коронавируса. Он признался, что тоскует по ней, передает NUR.KZ.

Шаляпин привел строки из грустной песни под названием "Тебя обнимал", которую ранее исполнял.

"Я просил тебя - не уходи. Звездной поступью, лунной походкой. Как секунды считал я шаги в зыбком мире, где все ненадолго", - поется в песне.

Прохор признался, что не забыл покойную жену и тоскует по ней.

"Сегодня 4 года как ушла моя Танечка... Стараюсь об этом не думать, а то накатывает необъяснимая тоска. Подарила столько радости, ярких моментов и все резко оборвалось... песню эту нигде не пою практически, ком в горле мешает каждый раз", - отметил он.

"Время летит… Помню какие вы были счастливые, и как мы весело гуляли у вас на свадьбе в Вегасе", "Светлая память", "Прохор, вы были прекрасной парой… Светлая память Татьяне", "Вот это мужчина, скучает по бывшей. Мне бы такого мужа, когда я умру", - отреагировали его фанаты и коллеги.

Напомним, в октябре 2021 года Шаляпин сообщил о смерти жены-миллионерши. Семья жены Шаляпина обвинила его в болезни умершей. Артиста даже заподозрили в ее отравлении, хотя в эту версию мало кто поверил.

