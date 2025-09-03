61-летний Михаил Ефремов развелся с пятой женой

61-летний российский актер театра и кино Михаил Ефремов официально развелся с женой Софьей Кругликовой после 23 лет брака, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как пишет издание, пара только сейчас оформила развод официально, но фактическое расставание супругов произошло несколько месяцев назад. Теперь им предстоит раздел имущества.

Причиной развода, указывает SHOT, стали постоянные семейные конфликты после выхода актера из заключения и роман с актрисой Дарьей Белоусовой, которая не раз навещала его в колонии.

53-летняя Софья Кругликова - звукорежиссер, она была пятой женой актера. Ефремов и Кругликова поженились в 2002 году, в браке появились дети - Вера, Надежда и Борис. Всего же у Михаила Ефремова шестеро детей.

Напомним, в сентябре 2020 года суд признал Михаила Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом, которое произошло тем летом. Он управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения, этого не скрывал и сам Ефремов.

Актер вышел на свободу весной этого года и дал первые комментарии после освобождения.

