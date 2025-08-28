"Совет да любовь!": Прилучный поздравил бывшую жену со свадьбой

Российский актер Павел Прилучный, звезда сериала "Мажор", поздравил бывшую супругу Агату Муцениеце со свадьбой. К поздравлениям присоединилась и его нынешняя жена Зепюр Брутян, передает NUR.KZ со ссылкой на 7дней.ru.

Павел Прилучный отреагировал на свадьбу экс-супруги и матери его двоих детей Агаты Муцениеце и ее избранника Петра Дранги, которая состоялась 25 августа.

К слову, Павел и Зепюр поженились в эту же дату три года назад. Пара поздравила молодоженов.

"Счастья молодым! Совет да любовь, как говорится!" - сказал Павел на премьере сериала "Виноград".

Зепюр Брутян добавила, что Агата не была оригинальна с выбором даты - красивое сочетание чисел 25.08.25 привлекло внимание многих влюбленных пар, которые захотели провести свадебное торжество в этот день, считает актриса.

Напомним, в середине лета экс-супруга Прилучного сообщила о третьей беременности. А на днях пару сыграла свадьбу, кадры с которой Агата Муцениеце разместила в Сеть.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.