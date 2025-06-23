Экс-супруга Прилучного сообщила о третьей беременности
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36-летняя российская актриса Агата Муцениеце, бывшая жена актера Павла Прилучного, скоро снова станет матерью - об этом она сообщила в соцсети, разместив фото, передает NUR.KZ.
В начале мая Агата Муцениеце вновь стала невестой: актриса получила предложение руки и сердца от певца и музыканта Петр Дранга.
Бывшая жена Павла Прилучного сообщила о беременности - она выложила фото с округлившимся животом в своем Instagram. 36-летняя Агата появилась на фото с избранником и дочерью Мией.
"Тот случай, когда от души радуешься за другого человека. Это прекрасно", "Круто! Поздравляю вас, красавчики!", "Какая прелесть. Агата, будь счастлива, рядом с тобой достойный мужчина", "Ух! День удачно начался, великолепная пара, счастья и всех благ желаю вашей семье, красавцы", - порадовались за пару в Сети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2258367-eks-supruga-priluchnogo-soobshchila-o-tretey-beremennosti/
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