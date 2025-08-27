"Я начинаю верить в любовь": видео со свадьбы Агаты Муцениеце и ее избранника растрогало Сеть

Российская актриса Агата Муцениеце, бывшая супруга актера Павла Прилучного, показала в Instagram кадры со своей свадьбы, которая состоялась на днях в Москве, передает NUR.KZ.

"25.08.25. День о семье, любви и единстве поколений. Теплый, искренний, наш", - подписала видео Агата.

На кадрах видно, как молодожены счастливы. Невеста - в белоснежных нарядах, жених - в строгом костюме. Трогательные моменты самого главного дня в жизни Агаты Муцениеце и Петра Дранги восхитили пользователей соцсети.

"Почему я так счастлива за человека, которого никогда не видела? Весь Инстаграм ждал счастья Агаты, будьте счастливы навсегда", "Я начинаю верить в любовь после этой истории. Как красиво и трогательно", "Это нормально, что у меня слезы? Это очень красиво. Безумно красивая пара!" - пишут в Сети.

Мы писали, что беременная экс-супруга Прилучного и ее избранник сыграли свадьбу.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.