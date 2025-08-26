Беременная экс-супруга Прилучного и ее избранник сыграли свадьбу

36-летняя российская актриса Агата Муцениеце, бывшая супруга актера Павла Прилучного, вышла замуж за Петра Дрангу. Молодые сыграли свадьбу, передает NUR.KZ со ссылкой на THE VOICE.

Беременная Агата Муцениеце и ее избранник, аккордеонист Петр Дранга, сыграли свадьбу в Москве. Торжество состоялось в московском ресторане на Красном Октябре, пишет издание.

Невеста на свадьбе была в белом наряде, волосы были заплетены в косы и собраны в пучок. А жених - в классическом черном костюме.

Кольца молодоженам вынес сын Агаты Тимофей, рожденный в браке с Прилучным. Столы ломились от угощений, а гости неустанно кричали: "Горько!".

К слову, актриса взяла фамилию мужа - о смене фамилии можно узнать из ее Instagram. Теперь она Агата Дранга.

Напомним, этой весной Агата Муцениеце вновь стала невестой: актриса получила предложение руки и сердца. А в конце ноября сообщила о третьей беременности.

