Рассекречен пол новорожденного ребенка Кайрата Нуртаса

Казахстанский певец Кайрат Нуртас на своей странице в Instagram сделал репост публикации предпринимателя Каната Копбаева, благодаря чему стал известен пол его новорожденного ребенка, передает NUR.KZ.

"Слушаем Кайроша всей семьей. И взрослые, и дети. Пусть твоя дочь растет здоровой", - написал бизнесмен.

Кайрат Нуртас, репостнув публикацию, добавил, что это кадры с юбилея его мамы.

Напомним, ранее жена Кайрата Нуртаса Жулдыз Абдукаримова поделилась видеороликом с новорожденным малышом. Пол ребенка женщина не раскрыла - на кадрах он был в нейтральном белом боди. В комментариях подписчики предположили, что это девочка, потому что на видео стояли две корзины с цветами - белыми и розовыми.

О том, что пара ждет пятого ребенка, стало известно в начале июня - тогда Жулдыз показалась с округлившимся животом. Позже певец подтвердил радостную новость, поблагодарив жену.

А несколько дней назад стало известно, что у Кайрата Нуртаса и Жулдыз Абдукаримовой родился пятый ребенок. У пары уже есть два сына и две дочери.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.