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"Это не хайп?": появление жены Кайрата Нуртаса с округлившимся животом вызвало ажиотаж в Сети

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Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова
Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/kair_n

Казахстанская актриса Жулдыз Абдукаримова, супруга певца Кайрата Нуртаса, появилась в Instagram с округлившимся животом. Это вызвало ажиотаж среди ее подписчиков, передает NUR.KZ.

Жулдыз показалась с округлившимся животом и написала пост.

"У меня были планы на 2025 год, но Его планы для меня еще прекраснее", - отметила она.

Алтынай Жорабаева, Анна Данченко, Жаркынай Ханайым, Айсауле Бакытбеек, Наzима, Жазира Байырбекова и другие представители отечественного шоу-бизнеса поздравили ее и Кайрата с такой замечательной новостью.

К ним присоединились и другие пользователи соцсети.

Публикация Жулдыз Абдукаримовой
Публикация Жулдыз Абдукаримовой. Скрин: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Но не все поверили в то, что это может быть правдой.

"Это не хайп?", "Кажется, это очередной пранк, может она беременную в кино играет", "Наверное, в клипе снимается, потому что на последнем звонке дочери у нее не было живота, но, если это правда, я рада", "Есть уже четверо детей, надо довольствоваться этим", "Ой, я думала после четверых уже не будет рожать", "От кого? Если с Кайратом развелась", "Я думаю, это новая роль", - делятся догадками пользователи соцсети.

"Ваши комментарии - настоящий"хит", - заявила Жулдыз.

Ранее Кайрат Нуртас поблагодарил жену, которая готовится сообщить хорошую весть в Сети.

Сторис Жулдыз Абдукаримовой
Сторис Жулдыз Абдукаримовой. Скриншот: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2252025-eto-ne-hayp-poyavlenie-zheny-kayrata-nurtasa-s-okruglivshimsya-zhivotom-vyzvalo-azhiotazh-v-seti/