Трогательное видео с новорожденным малышом опубликовала жена Кайрата Нуртаса

Жена Кайрата Нуртаса Жулдыз Абдукаримова в своем Instagram-аккаунте поделилась видеороликом с новорожденным малышом. Пол ребенка девушка не раскрыла, передает NUR.KZ.

"Мой пятый ангел", - гласит подпись к ролику.

На кадрах Жулдыз показывает себя сначала беременной, а после с малышом на руках. Рядом стоят корзины с цветами.

Пол ребенка Жулдыз Абдукаримова пока не рассекретила - на видео малыш в нейтральном белом боди. В комментариях подписчики предположили, что это девочка, потому что на видео стоят две корзины с цветами - большая с белыми и маленькая - с розовыми.

В комментариях подписчики Жулдыз поздравили ее с рождением ребенка и отметили, что сама мама выглядит прекрасно.

К слову, поклонники Абдукаримовой вопрошают, почему ее супруг в соцсетях не отреагировал на пополнение в семье - на странице Кайрата Нуртаса нет упоминаний о рождении еще одного малыша.

Напомним, о том, что пара ждет пятого ребенка, стало известно в начале июня - тогда Жулдыз показалась с округлившимся животом и написала пост.

"У меня были планы на 2025 год, но Его планы для меня еще прекраснее", - отметила она.

Тогда не все фанаты поверили в это, поскольку отношения Абдукаримовой и Нуртаса вызывали вопросы у их поклонников. Однако позже певец подтвердил радостную новость, поблагодарив жену.

А несколько дней назад стало известно, что у Кайрата Нуртаса и Жулдыз Абдукаримовой родился пятый ребенок. У пары уже есть два сына и две дочери.

