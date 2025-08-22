Трогательное видео с новорожденным малышом опубликовала жена Кайрата Нуртаса
Опубликовано:
Жена Кайрата Нуртаса Жулдыз Абдукаримова в своем Instagram-аккаунте поделилась видеороликом с новорожденным малышом. Пол ребенка девушка не раскрыла, передает NUR.KZ.
"Мой пятый ангел", - гласит подпись к ролику.
На кадрах Жулдыз показывает себя сначала беременной, а после с малышом на руках. Рядом стоят корзины с цветами.
Пол ребенка Жулдыз Абдукаримова пока не рассекретила - на видео малыш в нейтральном белом боди. В комментариях подписчики предположили, что это девочка, потому что на видео стоят две корзины с цветами - большая с белыми и маленькая - с розовыми.
В комментариях подписчики Жулдыз поздравили ее с рождением ребенка и отметили, что сама мама выглядит прекрасно.
К слову, поклонники Абдукаримовой вопрошают, почему ее супруг в соцсетях не отреагировал на пополнение в семье - на странице Кайрата Нуртаса нет упоминаний о рождении еще одного малыша.
Напомним, о том, что пара ждет пятого ребенка, стало известно в начале июня - тогда Жулдыз показалась с округлившимся животом и написала пост.
"У меня были планы на 2025 год, но Его планы для меня еще прекраснее", - отметила она.
Тогда не все фанаты поверили в это, поскольку отношения Абдукаримовой и Нуртаса вызывали вопросы у их поклонников. Однако позже певец подтвердил радостную новость, поблагодарив жену.
А несколько дней назад стало известно, что у Кайрата Нуртаса и Жулдыз Абдукаримовой родился пятый ребенок. У пары уже есть два сына и две дочери.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2277915-trogatelnoe-video-s-novorozhdennym-malyshom-opublikovala-zhena-kayrata-nurtasa/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах