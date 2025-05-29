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"Жаным": Кайрат Нуртас поблагодарил жену, которая готовится сообщить хорошую весть в Сети

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Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова
Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Казахстанский певец Кайрат Нуртас выложил видео в соцсети, в котором поблагодарил свою жену Жулдыз Абдукаримову. Сама же актриса намекнула на хорошие перемены в жизни, передает NUR.KZ.

В сторис Кайрата Нуртаса появилось видео, на кадрах можно увидеть на столе две чаши - одна наполнена клубникой, другая - черешней.

"О, жаным Жулдыз, спасибо тебе", - говорит за кадром певец, которому была приятна такая забота.

Между тем, подписчики Жулдыз потеряли ее в соцсети. Она успокоила их и отметила, что у нее все замечательно.

"Сейчас я нахожусь в мире спокойствия и наслаждаюсь этим", - отметила она.

Однако актриса, как оказалась, занята некоторыми делами.

"Потому мне пришлось взять небольшой отдых от соцсетей. Я рада, что живу здесь и сейчас. Скоро я расскажу об изменениях в моей жизни. У меня есть для вас хорошие новости. Но для этого нужно время, расскажу, когда буду уверена в результате на 1000 процентов", - заявила она.

Мы также писали, что дочь Кайрата Нуртаса окончила школу с отличием.

Сторис Жулдыз Абдукаримовой
Сторис Жулдыз Абдукаримовой. Скриншот: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2250186-zhanym-kayrat-nurtas-poblagodaril-zhenu-kotoraya-gotovitsya-soobshchit-horoshuyu-vest-v-seti/