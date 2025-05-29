"Жаным": Кайрат Нуртас поблагодарил жену, которая готовится сообщить хорошую весть в Сети
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Казахстанский певец Кайрат Нуртас выложил видео в соцсети, в котором поблагодарил свою жену Жулдыз Абдукаримову. Сама же актриса намекнула на хорошие перемены в жизни, передает NUR.KZ.
В сторис Кайрата Нуртаса появилось видео, на кадрах можно увидеть на столе две чаши - одна наполнена клубникой, другая - черешней.
"О, жаным Жулдыз, спасибо тебе", - говорит за кадром певец, которому была приятна такая забота.
Между тем, подписчики Жулдыз потеряли ее в соцсети. Она успокоила их и отметила, что у нее все замечательно.
"Сейчас я нахожусь в мире спокойствия и наслаждаюсь этим", - отметила она.
Однако актриса, как оказалась, занята некоторыми делами.
"Потому мне пришлось взять небольшой отдых от соцсетей. Я рада, что живу здесь и сейчас. Скоро я расскажу об изменениях в моей жизни. У меня есть для вас хорошие новости. Но для этого нужно время, расскажу, когда буду уверена в результате на 1000 процентов", - заявила она.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2250186-zhanym-kayrat-nurtas-poblagodaril-zhenu-kotoraya-gotovitsya-soobshchit-horoshuyu-vest-v-seti/