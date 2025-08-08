СМИ: Тимати и Валентина Иванова стали родителями

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Шоубиз
      Провели подряд дней с нами

      СМИ: Тимати и Валентина Иванова стали родителями

      Опубликовано:

      Валентина Иванова
      Валентина Иванова. Фото: instagram.com/halfbloodval

      В Сети появилась информация, что возлюбленная Тимати, модель Валентина Иванова, родила дочь несколько дней назад. Сообщается, что пара пока держит событие в секрете.

      О событии сообщил Starhit. По данным издания, Валентина родила девочку несколько дней назад. Как пишут авторы, пара предпочитает пока держать в тайне счастливое событие, наслаждаясь первыми днями в новом статусе.

      В биографии модели, размещенной на сайте 24СМИ, также указано, что Валентина Иванова, подтвердившая беременность в апреле, родила в августе.

      Издание пишет, что личная жизнь Валентины Ивановой заинтересовала общественность, когда в январе 2022 года появились первые слухи о ее романе с известным российским рэпером Тимати, у которого уже есть двое детей - дочь Алиса, которую ему родила модель Алена Шишкова, и сын Ратмир от Анастасии Решетовой.

      В середине февраля 2022 года рэпер подтвердил роман с Ивановой, заодно спровоцировав слухи о скорой свадьбе. Он опубликовал романтический видеоролик, на котором преподнес новой избраннице кольцо, очень похожее на помолвочное.

      Также отмечается, что сам рэпер уже долгое время упоминает возлюбленную как жену. А в интервью говорит, что достаточно нагулялся и серьезно задумывается об обретении стабильности в личной жизни. Одобрительно отзывается об избраннице сына и мама Тимура, называя ее искренней и отмечая, что девушка не пытается казаться кем-то другим и по-настоящему заботится о ее сыне.

      Напомним, ранее ранее реакция Тимати на заявление девушки о беременности позабавила Сеть.

      В мае девушка Тимати показала округлившийся живот в мини-бикини, а в конце того же месяца снялась топлес и вызвала бурное обсуждение в Сети.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.