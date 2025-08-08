СМИ: Тимати и Валентина Иванова стали родителями

В Сети появилась информация, что возлюбленная Тимати, модель Валентина Иванова, родила дочь несколько дней назад. Сообщается, что пара пока держит событие в секрете.

О событии сообщил Starhit. По данным издания, Валентина родила девочку несколько дней назад. Как пишут авторы, пара предпочитает пока держать в тайне счастливое событие, наслаждаясь первыми днями в новом статусе.

В биографии модели, размещенной на сайте 24СМИ, также указано, что Валентина Иванова, подтвердившая беременность в апреле, родила в августе.

Издание пишет, что личная жизнь Валентины Ивановой заинтересовала общественность, когда в январе 2022 года появились первые слухи о ее романе с известным российским рэпером Тимати, у которого уже есть двое детей - дочь Алиса, которую ему родила модель Алена Шишкова, и сын Ратмир от Анастасии Решетовой.

В середине февраля 2022 года рэпер подтвердил роман с Ивановой, заодно спровоцировав слухи о скорой свадьбе. Он опубликовал романтический видеоролик, на котором преподнес новой избраннице кольцо, очень похожее на помолвочное.

Также отмечается, что сам рэпер уже долгое время упоминает возлюбленную как жену. А в интервью говорит, что достаточно нагулялся и серьезно задумывается об обретении стабильности в личной жизни. Одобрительно отзывается об избраннице сына и мама Тимура, называя ее искренней и отмечая, что девушка не пытается казаться кем-то другим и по-настоящему заботится о ее сыне.

Напомним, ранее ранее реакция Тимати на заявление девушки о беременности позабавила Сеть.

В мае девушка Тимати показала округлившийся живот в мини-бикини, а в конце того же месяца снялась топлес и вызвала бурное обсуждение в Сети.

