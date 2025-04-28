"Любимая парочка": реакция Тимати на заявление девушки о беременности позабавила Сеть

Девушка российского рэпера Тимати показала его реакцию на ее заявление о беременности. Певец оказался в замешательстве, что позабавило пользователей соцсети, передает NUR.KZ.

Видео модель Валентина Иванова разместила в своем блоге в Instagram. На кадрах девушка сидит в салоне авто вместе с Тимати и разговаривает по телефону. В ходе разговора Валентина обмолвилась, что купила тест на беременность и он оказался положительным.

Затем она быстро вышла из машины, а оцепеневший на несколько секунд Тимати остался один, а после помчался за возлюбленной.

"Мне почему-то кажется, что это шутка, не знаю, как на самом деле, но это очень смешное видео", "Мне одной кажется, когда девушка беременна от Тимати, она становится бывшей девушкой?", "Люблю, моя девочка, будьте счастливы! Поздравляю! Вы самая красивая и любимая парочка", "Мы не знаем, шутка ли это, но мы за вас очень рады", - по-разному отреагировали в соцсети.