"В чем прикол?": беременная подруга Тимати снялась топлес и вызвала бурное обсуждение в Сети
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Возлюбленная рэпера Тимати, которая готовится стать матерью, устроила смелую фотосессию - девушка снялась топлес и вызвала обсуждение в соцсети, передает NUR.KZ.
Модель Валентина Иванова, которая скоро впервые станет мамой, устроила неожиданную фотосессию - будущая мама обнажила грудь и живот на новых фото.
Кто-то посчитал, что такие фото - настоящее искусство, другие пожурили и отметили, что не стоило этого делать, находясь в "интересном" положении.
"Как тебе идет", "Создательница новой Вселенной", "Беременность тебе к лицу", "Так интересно, почему надо делать именно такие фотосессии?", "Блин, я тоже не понимаю, в чем прикол таких фотосессий?", "Это прекрасно, это божественно", "Ура! Думаю, будет девочка", "Неужели вы думаете, что это красиво? Да, беременность - это прекрасно, но это не значит, что надо вот так дико это показывать", - разделились на два лагеря подписчики.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2247450-v-chem-prikol-beremennaya-podruga-timati-snyalas-toples-i-vyzvala-burnoe-obsuzhdenie-v-seti/