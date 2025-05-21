"В чем прикол?": беременная подруга Тимати снялась топлес и вызвала бурное обсуждение в Сети

Возлюбленная рэпера Тимати, которая готовится стать матерью, устроила смелую фотосессию - девушка снялась топлес и вызвала обсуждение в соцсети, передает NUR.KZ.

Модель Валентина Иванова, которая скоро впервые станет мамой, устроила неожиданную фотосессию - будущая мама обнажила грудь и живот на новых фото.

Кто-то посчитал, что такие фото - настоящее искусство, другие пожурили и отметили, что не стоило этого делать, находясь в "интересном" положении.

"Как тебе идет", "Создательница новой Вселенной", "Беременность тебе к лицу", "Так интересно, почему надо делать именно такие фотосессии?", "Блин, я тоже не понимаю, в чем прикол таких фотосессий?", "Это прекрасно, это божественно", "Ура! Думаю, будет девочка", "Неужели вы думаете, что это красиво? Да, беременность - это прекрасно, но это не значит, что надо вот так дико это показывать", - разделились на два лагеря подписчики.